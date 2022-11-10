Эксклюзив 10 ноября 2022, 17:57 Девятилетний ребенок пострадал в аварии с двумя иномарками на юго-востоке Москвы Источник «360»: при столкновении двух иномарок на Курьяновской улице пострадал ребенок РИА «Новости»

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, его участниками стали две иномарки, в аварии пострадал девятилетний ребенок. Об этом «360» рассказал источник в эксренных службах.

Машины столкнулись на 3-ей Курьяновской улице, недалеко от дома №17/4. Проезжую часть не поделили Ford и Toyota. Оба транспортных средства зарегистрированы в столице.

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На месте аварии работают оперативные службы, все обстоятельства ДТП выясняются. Одну полосу дороги перекрыли.

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«Водитель в процессе приема вызова сообщила, что въехала в автомобиль с детьми, три раза сбрасывала вызов», — сказал источник.

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