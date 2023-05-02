02 мая 2023, 04:34
Девятилетний ребенок получил химические ожоги, выпив сок в московском кафе
Прокуратура Москвы: девятилетний ребенок получил ожог языка и пищевода, выпив сок в кафе
Девятилетний ребенок получил химический ожог языка и пищевода после употребления сока в одном из столичных кафе. Об этом сообщила прокуратура Москвы на официальном сайте.
Все случилось днем 1 мая в заведении на улице Солянка в центре города. Женщина с девятилетним сыном пришли в кафе, где ребенок выпил сок из бутылки. Мальчика с ожогами языка и пищевода доставили в медицинское учреждение. В столичной прокуратуре отметили, что жизнь ребенка вне опасности.
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Ведомство устанавливает обстоятельства случившегося, материалы процессуальной проверки передадут в СУ СК РФ по Москве. Следователи проведут проверку по факту ненадлежащего оказания услуг.
Днем ранее на юге столицы в запертой машине обнаружили четырехлетнего мальчика. На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы, их встретил заявитель.
Дети
Прокуратура РФ
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