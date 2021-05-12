Девятилетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае

В селе Красный Алтай Родинского района при пожаре погибли три человека, среди них девятилетний ребенок. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Возгорание произошло в ночь на 12 мая в пристройке к частному дому. В этот момент там находились шесть человек. Когда начался пожар, здание успели покинуть хозяин дома вместе с женой и малолетним ребенком. Погибли его двое сыновей — 9 и 23 лет, а также 39-летняя родственница. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

«Пожар был обнаружен слишком поздно, сообщение о случившемся в противопожарную службу поступило с большим опозданием, так как на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша частного деревянного дома горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли», — сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки.

В Подмосковье создала устройство для контроля за состоянием проводки. Оно будет контролировать состояние систем и при угрозе замыкания отключать электричество.