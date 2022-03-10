Девятилетний ребенок и его отец погибли при пожаре под Волгоградом

В Средней Ахтубе в пожаре погибли 46-летний мужчина и его девятилетний сын. Бабушка мальчика не пострадала. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Как пишут novostivolgograda.ru, пожар случился ночью в частном доме по улице Лесная в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Соседи вызвали МЧС, когда увидели дым. Спасатели успели вытащить из огня 72-летнюю женщину.

В пресс-службе регионального управления СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что после тушения в доме были найдены тела мужчины и ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Есть подозрение, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. Ее изъяли для проведения экспертизы.