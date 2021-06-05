Девятилетний мальчик пропал в тайге на Урале

В Свердловской области в тайге под Североуральском потерялся девятилетний мальчик, который вместе с отцом и группой туристов совершал подъем на Уральский хребет. Об этом сообщило Ura.ru.

В свердловском МВД рассказали, что о пропаже ребенка стало известно в пятницу. Мальчик потерялся во время спуска с горы около базы «Крив». По предварительным данным, при подъеме на гору у его отца заболела нога, поэтому около 17:00 он разрешил сыну вернуться к месту стоянки без него. Но когда отец спустился с возвышенности, то выяснилось, что школьник пропал. Туристы не смогли его найти сами и обратились в полицию.

Мальчик был одет в темные брюки и синюю куртку.

Сейчас в поисковой операции участвует около 80 полицейских. В Североуральске поручили создать оперштаб по координации поисков. Дополнительный личный состав для помощи выделят отделы полиции в Ивделе, Серове, Краснотурьинске и Новой Ляле. Поисковики используют громкоговорители. Для поисков мальчика с воздуха планируется задействовать дрон с тепловизором и вертолет. В СК начали доследственную проверку.

Накануне в Свердловской области обнаружили мертвой пропавшую туристку из Перми.