Девятилетний мальчик пропал на озере Балтым под Екатеринбургом вечером во вторник, 7 июля. В настоящий момент ведутся поиски, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«В поисках пропавшего 9-летнего мальчика в районе Балтыма принимают участие, в том числе, и сотрудники СКР из города Верхняя Пышма», — цитирует сотрудников СК сайт URA.ru. Также помощь оказывает отдел криминалистики областного Следственного комитета. Отмечается, что полицейские, спасатели, а также водолазы и волонтеры делают все возможное, чтобы найти пропавшего ребенка. Проводится доследственная проверка.