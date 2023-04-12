Происшествия 12 апреля 2023, 18:48 Девятилетний мальчик попал под колеса машины в Кемерове

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Девятилетний школьник попал под колеса легкового автомобиля в Заводском районе Кемерова. Об этом сообщил«Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте, и сбил его.

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Информации о состоянии пострадавшего школьника на данный момент нет. Отмечается, что специалисты выясняют все причины и обстоятельства аварии.