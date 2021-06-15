Девятилетний мальчик помог предотвратить пожар в Тюменской области

В Тюменской области девятилетний Артем Сохраннов помог предотвратить пожар, написал сайт kp.ru. История произошла в селе Исетское.

Как рассказал сам Артем, в тот день он поехал кататься на велосипеде, как вдруг увидел, что на улице горит тополиный пух. Огонь разрастался очень быстро и уже готов был перекинуться на постройки. Мальчик не растерялся: он схватил лопату и стал закидывать огонь песком.

«Я определил себе квадрат, пошёл по периметру. Взобрался на горку, где обнаружил ещё большее возгорание. Тополиный пух горел очень быстро, огонь подбирался к постройкам, большинство из которых деревянные. Через некоторое время всё завершилось — пожар потушили», — рассказал школьник.

Теперь местные власти хотят наградить юного героя.