15 марта 2023, 16:46
Девятилетний мальчик погиб в ДТП в Курганской области
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Кетовском муниципальном округе Курганской области. В аварии погиб ребенок, сообщило Ura.ru.
По предварительным данным, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с отечественным автомобилем.
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От полученных травм скончался несовершеннолетний пассажир иномарки. Отмечается, что девятилетний мальчик не был пристегнут ремнем безопасности.
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