Происшествия 15 марта 2023, 16:46 Девятилетний мальчик погиб в ДТП в Курганской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Кетовском муниципальном округе Курганской области. В аварии погиб ребенок, сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с отечественным автомобилем.

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От полученных травм скончался несовершеннолетний пассажир иномарки. Отмечается, что девятилетний мальчик не был пристегнут ремнем безопасности.

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