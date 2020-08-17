17 августа 2020, 11:46
Девятилетний мальчик погиб в аварии в Хакасии
В Хакасии зафиксировано ДТП с участием внедорожника УАЗ, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, авария произошла накануне на 29 километре дороги Большая Сея — Верх-Таштып. Водитель внедорожника выехал на левую обочину и резко повернул направо на участке с гравием.
В итоге машина перевернулась, и мальчик получил смертельные травмы. Мужчину госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.