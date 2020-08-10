Девятилетний мальчик чуть не сгорел, повторяя трюк из TikTok

В Нижнем Тагиле ребенок насмотрелся челленджей из популярной сети TikTok и решил, что тоже сможет сделать трюк. Он поджег льющийся бензин и еле успел потушить себя.

«Взяв емкость с горючей жидкостью и зажигалку, мальчик пошел в огород и на грядке стал поджигать льющийся бензин. <…> Горящая жидкость потекла ребенку под ноги, и на нем загорелись тапочки и штаны», — рассказали в управлении МЧС по Свердловской области.

В отличие от того, кто придумал вызов в соцсети, у ребенка не было с собой огнетушителя. Школьник бросился в ванную с водой, которая стояла на даче. Пока бежал, получил ожоги.

Мальчика доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее депутат Госдумы призвал заблокировать видео с опасным челленджем в TikTok. В нем молодых людей призывали пить таблетки от аллергии в больших количествах.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что эта платформа помогает российским подросткам самовыражаться.