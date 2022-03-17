Пиротехническая игрушка взорвалась в руках у девятилетнего москвича

В Москве девятилетний ребенок пострадал в результате взрыва пиротехнической игрушки, передает «Вечерняя Москва».

Инсайдер рассказал, что мальчик пострадал накануне на Семеновской набережной. «Дни.ру» написали, что он находился дома и играл с пиротехнической игрушкой. В какой-то момент она взорвалась у него в руках. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Ему диагностировали ожоги живота, кистей и половых органов.