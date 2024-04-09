Происшествия 09 апреля 2024, 08:28 Девятиклассницы в Челябинской области нашли камеру в школьном туалете Полиция Челябинской области проверила появление камеры в школьном туалете РИА «Новости»

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В селе Миасское Челябинской области школьницы нашли в женском туалете спрятанный мобильный телефон с включенной видеокамерой. Полиция провела проверку с участием инспекторов по делам несовершеннолетних, сообщил сайт 74.ru.

«В школу выехали инспекторы по делам несовершеннолетних для выяснения обстоятельств, побеседовали с руководящим составом в школе. Материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщил представитель УМВД по Челябинской области.

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Камеру обнаружили 4 апреля. Школьницы рассказали журналистам, что к стене прибили доску с отверстиями, а за ней поставили мобильный телефон. Девочки пожаловались классной руководительнице, и она пообещала разобраться. Камеру убрали со стены, но перенесли на подвесной потолок над единственной закрывающейся кабинкой. Когда девятиклассницы пытались самостоятельно снять телефон, в туалет вошла учительница и отвела их к директору. Там им пригрозили отчислением.

Сначала администрация школы не признавала наличие камеры в женском туалете, но затем пресс-служба Министерства образования Челябинской области подтвердила съемку. Учительница по собственной инициативе оставила телефон, чтобы вычислить курильщиц.

В Новосибирске учительница устроила обыск в мужском туалете. Она заставила школьников выворачивать карманы и искала у них вейпы.