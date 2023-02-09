09 февраля 2023, 18:35
Девятиклассника задержали за избиение подростка в Санкт-Петербурге
Правоохранители задержали ученика девятого класса школы-интерната, который прилюдно избивал и оскорблял одиннадцатиклассника. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
Неравнодушный местный житель обратился в полицию и показал видеоролик, на котором девятиклассник избивает и оскорбляет подростка в центре Петербурга. В этот же день в отдел обратилась мать пострадавшего.
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Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Санкт-Петербург
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