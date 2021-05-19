Девятиклассник потушил пожар в многоэтажке Анапы

Произошел пожар в многоэтажном доме под Анапой. Его потушил подросток, который жил в этом доме. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Парень вызвал спасателей, когда увидел огонь на двери соседской квартиры, но решил не терять времени. Он набрал воды и потушил возгорание. Выяснилось, что дверь соседей кто-то поджег. Местные жители поблагодарили школьника за смелость.

«Спасибо Дмитрию, что он не испугался и благодаря ему не случилось страшной беды», — написали они в соцсетях.