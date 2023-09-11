Происшествия 11 сентября 2023, 08:43 Девятиклассник попытался устроить резню в школе Ростовской области. Есть пострадавшие Голубев: девятиклассник ранил ножом 4-х взрослых в хуторе Красный Десант РИА «Новости»

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Вооруженный ножом 15-летний подросток устроил нападение в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района. О ЧП сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным главы региона, нападение произошло утром 11 сентября около 07:50. Молодой человек скрывал свое лицо под маской.

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При попытке зайти в школу он ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Вооруженного подростка задержали очевидцы.

Выяснилось, что злоумышленник учится в этой школе в 9-м классе, страдает психическим заболеванием, добавил Голубев.

По информации губернатора, никто из детей не пострадал.

«Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — заключил он.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.