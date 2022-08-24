Девятиэтажный дом загорелся во Владимире

Пожар произошел во Владимире во вторник, 23 августа. Там загорелся девятиэтажный дом напротив ДТЮТ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пламя охватило квартиру, расположенную на седьмом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 46 человек, среди которых четверо детей. Кроме того, пятерых людей они спасли из огня. Пожар распространился на площади в пять квадратных метров. Сотрудникам МЧС предстоит установить причины возгорания.