Девятиэтажка, в которой жил маршал Жуков, загорелась в центре Москвы

Пожар произошел в жилом доме на улице Спиридоновка в центре Москвы. Источник «360» предоставил фотографию с места.

Источник фото: телеканал «360»

Пожар на Спиридоновке, 15 запечатлели с соседнего здания. На снимке видно, как полыхает балкон на седьмом этаже.

Причины пожара неизвестны.

На место прибыли спасатели. Источник «360» в экстренным службах сообщил, что пожар локализован на площади 20 квадратных метров.

В МЧС Москвы подтвердили «360», что пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже.

«Спиридоновка, дом 15. Поступила заявка о загорании на балконе. По прибытии пожарно-спасательных подразделений [установили, что] в одной из квартир на седьмом этаже происходит загорание частично на балконе, частично в квартире, в комнате. Что горит и площадь уточняются, подразделения работают на месте. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Горящая девятиэтажка расположена в Пресненском районе. Как сообщил сайт РЕН ТВ, этот дом построили в 1965 году для первых лиц СССР. По данным СМИ, в этом доме проживали маршал, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков и председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.