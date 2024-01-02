02 января 2024, 23:25
Девять воздушных целей сбили на подлете к Белгороду
Губернатор Гладков: система ПВО сбила 9 воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила девять воздушных целей над подлете к Белгороду. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.
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«В городе есть повреждения в частном секторе — в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля», — уточнил Гладков.
Оперативные службы еще уточняют сведения о последствиях на земле. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении дежурными средствами ПВО двух ракет ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.
До этого военное ведомство сообщало, что днем 2 января украинские военные в третий раз за день обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Все восемь ракет уничтожили системами ПВО.
ВСУ
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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