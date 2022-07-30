Девять пассажиров катера пострадали при его столкновении с баржей в Пермском крае

Пассажирский катер с 25 людьми на борту ночью столкнулся с баржей, груженной лесом, на реке Кама в Пермском крае. Девять человек обратились за медицинской помощью, одному потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Авария случилась между поселком Орел и городом Березняки около 02:30. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на форватере.

На месте работают следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

«С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — сообщила пресс-служба ведомства.