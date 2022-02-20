Девять машин столкнулись на юге Москвы

Сразу девять автомобилей столкнулись на Каширском шоссе на юге столицы. Причиной ДТП стал гололед. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, массовая авария произошла на Каширском шоссе в районе дома № 28А. Из-за гололеда на дороге столкнулись сразу девять машин. Сейчас в районе ДТП перекрыт дублер шоссе.

Все обстоятельства и точные причины массового ДТП пока выясняются. Информации о возможных пострадавших не поступало.