Девять машин стокнулись в Подмосковье на трассе М-2

Массовое ДТП произошло на трассе М2 «Крым» в Подмосковье утром 17 февраля. Столкнулись девять автомобилей.

«Около 08:50 на трассе М2 „Крым“ столкнулись девять автомобилей. Движение на данном участке дороги затруднено», — сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины столкновения пока неизвестны.

Из-за ДТП на участке образовалась пробка.

Ранее в Иркутской области столкнулись междугородний пассажирский автобус, легковой автомобиль и КамАЗ, груженый древесиной. В результат погибли пять человек. Еще три пассажира автобуса госпитализированы с различными травмами. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».