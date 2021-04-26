Девять лесных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

Представители «Тюменской авиабазы» рассказали, что за сутки с 25 апреля по 26 апреля на территории лесного фонда региона зарегистрировано девять лесных пожаров.

Два возгорания зафиксировали в Аромашевском, Бердюжском и Упоровском районах и по одному в Армизонском, Абатском и Тобольском, пишет nashgorod.ru.

Сейчас ограничены от распространения по близлежащим пунктам три лесных пожара в Упоровском и Бердюжском лесничествах. Сотрудники экстренных служб тушат эти возгорания. Еще спасатели стараются локализовать пять пожаров в лесах Аромашевского, Абатского, Армизонского и Тобольского лесничеств, отметили в диспетчерском пункте Тюменской области.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая там нельзя посещать леса и разводить костры.