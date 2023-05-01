Реклама

Происшествия

01 мая 2023, 09:47

Девять домов загорелись из-за степного пожара в Забайкалье

МЧС: девять домов загорелись из-за степного пожара в Борзе

Читать 360tv в

Девять жилых домов загорелись в городе Борзя Забайкальского края, к ликвидации возгорания приступила пожарная охрана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.  

Жилые строения загорелись из-за степного пожара. Сейчас на месте ЧП работают 48 человек и шесть единиц техники. В тушении задействованы спасатели, сотрудники добровольной пожарной дружины и военной части города. По данным МЧС, осложняет борьбу с огнем сильный ветер. 

Реклама

«Производится наращивание сил и средств, к месту пожара направлены 36 человек, девять единиц техники, пожарный поезд», — отметили в ведомстве. 

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. 

На минувшей неделе крупный пожар тушили в селе Баляга Забайкальского края. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще один крупный пожар произошел в Мишкинском районе в Курганской области. Тогда причиной возгорания назвали  поджог детьми камышей.

Пожары

МЧС РФ

Реклама

Реклама