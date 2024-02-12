Происшествия 12 февраля 2024, 15:49 Девять детей доставили в больницу после ДТП под Псковом, трое — в тяжелом состоянии Трое детей попали в реанимацию после ДТП с автобусом под Псковом

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После ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области в больницу доставили девять детей, трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по здравоохранению.

Специалисты скорой помощи осмотрели всех пострадавших детей. Пятеро обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где им назначили амбулаторное лечение.

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«Также пострадали сотрудника бригады скорой помощи, которая ехала на этот вызов и попала в другую аварию. Их доставили в областную клиническую больницу», — добавили в пресс-службе.

Комитет по здравоохранению Псковской области взял ситуацию под особый контроль. В случае необходимости пострадавших подростков отвезут в профильные федеральные клиники.

ДТП с автобусом произошло неподалеку от деревни Новгородка. Водитель транспорта пытался избежать столкновения с большегрузом и допустил опрокидывание автобуса в кювет. В МВД уточняли, что пострадали 13 детей и трое взрослых.