Девять человек, в том числе пять детей, отравились хлором в аквапарке Анапы

В Анапе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка. Среди пострадавших — пять детей. Помощь людям потребовалась из-за увеличения концентрации хлора в воде.

В мэрии города рассказали ТАСС, что в работе оборудования аквапарка «Золотой пляж» произошел технический сбой.

«Из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. <…> Пострадавшим оказана вся необходимая помощь: госпитализированы пятеро детей и четверо взрослых», — уточнили власти Анапы.

На место происшествия по поручению мэра города выехал его заместитель по социальным вопросам.

В прокуратуре Краснодарского края отметили, что сбой дала очистная аппаратура в одном из бассейнов. Посетители катались там с горки. За медицинской помощью обратились 15 человек, часть из них после осмотра и необходимых назначений отпустили домой.

Надзорное ведомство начало проверку. Проведут ее и специалисты регионального СК РФ.

«На месте работает следователь, <…> проводится осмотр места происшествия и необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, произведен забор воды из бассейнов, которую направят на исследование. По окончании проверки примут процессуальное решение», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Угрозы жизни госпитализированных нет. В оперштабе Краснодарского края добавили, что состояние всех пострадавших удовлетворительное. Они отравились хлором.

В аквапарк также направили специалистов Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».