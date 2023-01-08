08 января 2023, 15:00
Девять человек, в том числе дети, пострадали в ДТП в Башкирии
Комитет по ЧС Башкирии сообщил о 9 пострадавших в ДТП на трассе Учалы — Белорецк
В аварии на трассе Учалы — Белорец в Башкирии пострадали девять человек, среди них четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального государственного комитета по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
Пострадавшим детям от трех до 14 лет. Данные четвертого ребенка пока устанавливают. Семь пострадавших доставили в центральную районную больницу города Белорецка.
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К ДТП привело лобовое столкновение автомобилей Nissan Qashqai и Skoda Octavia. На место оперативно прибыли сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС, полиция, медики и пожарные МЧС России.
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Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и оставаться внимательными в непростых погодных условиях.
Ранее, 7 января, авария с участием автомобиля Toyota и грузовой «Газели» произошло в Омской области. Один человек погиб и еще восемь пострадали.
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