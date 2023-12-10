Происшествия 10 декабря 2023, 21:15 Девять человек спасли при пожаре в Удмуртии МЧС: в Удмуртии пожарные вывели из горящего дома девять человек Официальный канал МЧС России

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Квартира загорелась в пятиэтажном доме в городе Воткине в Удмуртии. Пожарные спасли девять человек, в том числе шестимесячного ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился на шести квадратных метрах. В ликвидации пожара участвовали семь огнеборцев и три единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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Накануне спасатели Москвы эвакуировали из горящего здания 13 человек во время пожара на втором этаже жилого комплекса. Площадь распространения огня составила 50 квадратных метров. При пожаре пострадали три ребенка.

Ранее в столице при пожаре в доме на 15-й Парковой улице скончались двое мужчин. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.