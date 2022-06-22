22 июня 2022, 21:52
Девять человек пострадали в ДТП в Бурятии
Два машины врезались в Бурятии. Девять человек получили травмы. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на региональный Минздрав.
В ведомстве уточнили, что четверо пострадавших — несовершеннолетние.
«На данный момент один несовершеннолетний пациент госпитализирован в медицинскую организацию города Улан-Удэ, еще один взрослый госпитализирован в Гусиноозерскую центральную районную больницу», говорится в сообщении.
Еще семь человек будут лечиться дома. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.