Девять человек пострадали в ДТП в Бурятии

Два машины врезались в Бурятии. Девять человек получили травмы. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что четверо пострадавших — несовершеннолетние.

«На данный момент один несовершеннолетний пациент госпитализирован в медицинскую организацию города Улан-Удэ, еще один взрослый госпитализирован в Гусиноозерскую центральную районную больницу», говорится в сообщении.

Еще семь человек будут лечиться дома. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.