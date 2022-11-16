Происшествия 16 ноября 2022, 11:09 Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Авария с участием автобуса произошла вечером 15 ноября недалеко от населенного пункта Туртапки Ардатовского района Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

На крутым повороте водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Девять человек были эвакуированы в больницу Арзамаса.

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Как сообщили в областном Минздраве, двое человек находятся в тяжелом состоянии. Медики приняли решение перевести их в областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Нижнем Новгороде.

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