Девять человек пострадали в ДТП в Стамбуле

ДТП произошло утром 14 сентября в районе Пендик. Отмечается, что водитель не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль отбросило в кювет, где он перевернулся.

Потерпевших госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии. Личность водителя не установлена.