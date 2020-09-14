14 сентября 2020, 16:55
Девять человек пострадали в ДТП в Стамбуле
В Стамбуле перевернулся пассажирский автобус. В результате этого девять человек пострадали. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
ДТП произошло утром 14 сентября в районе Пендик. Отмечается, что водитель не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль отбросило в кювет, где он перевернулся.
Потерпевших госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии. Личность водителя не установлена.