Происшествия 10 сентября 2023, 19:04 Девять человек пострадали в ДТП в Дагестане Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП в Дагестане Фото: freepik.com

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Девять человек получили травмы при столкновении двух автомобилей на дороге Талги — Буйнакск в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Информация об аварии поступила в дежурную часть полиции в 09:12. На трассе столкнулись ВАЗ-2112 и микроавтобус Honda. Данные о количестве пострадавших — предварительные. Устанавливаются их личности, выясняются причины происшествия.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП, отметили в Telegram-канале ведомства. Доклад должен представить руководитель СУ СК России по Дагестану Дмитрий Беляев.

Накануне стало известно о гибели четырех человек в результате аварии в Иванове. Там автомобиль врезался в дом на улице Куконковых. Одного пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.