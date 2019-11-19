Девять человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Неподалеку от села Ивановка за несколько минут произошло четыре ДТП, в которых участвовали семь машин. По данным издания, столкнулись грузовой автомобиль MAN, пассажирский микроавтобус «ГАЗель», ВАЗ-2109, две Lаda Kalina и две иномарки Volkswagen. Всего, согласно информации, полученной от МЧС, пострадали девять человек.