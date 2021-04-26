Девять человек пострадали в аварии с маршруткой

При столкновении маршрутного такси с двумя автомобиля в Ульяновске пострадали девять человек, в том числе и ребенок. Всего в салоне общественного транспорта находилось 13 человек.

Авария произошла в 06:50 по московскому времени на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. В результате маршрутка перевернулась.

«В маршрутке на момент аварии находилось 13 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе один несовершеннолетний», — сообщили в ведомстве.

Причины ДТП пока неизвестны, идет расследование.

Ранее в Москве машина каршеринга влетела в подземный переход на Варшавском шоссе. По предварительным данным, пострадал один человек.