26 апреля 2021, 08:35
Девять человек пострадали в аварии с маршруткой
При столкновении маршрутного такси с двумя автомобиля в Ульяновске пострадали девять человек, в том числе и ребенок. Всего в салоне общественного транспорта находилось 13 человек.
Авария произошла в 06:50 по московскому времени на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. В результате маршрутка перевернулась.
«В маршрутке на момент аварии находилось 13 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе один несовершеннолетний», — сообщили в ведомстве.
Причины ДТП пока неизвестны, идет расследование.
Ранее в Москве машина каршеринга влетела в подземный переход на Варшавском шоссе. По предварительным данным, пострадал один человек.