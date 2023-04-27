Происшествия 27 апреля 2023, 03:14 Девять человек пострадали при выбросе газа из скважины в Якутии МЧС: девять человек пострадали в результате выброса газа при ремонте скважины в Якутии Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Выброс газа произошел в Якутии в ходе ремонтных работ скважины. По предварительным данным, пострадали девять человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в Telegram-канале.

Выброс случился на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях Мирнинского района. Информация об этом поступила спасателям 27 апреля в 06:00 (00:00 по московскому времени).

Реклама

«В ходе ремонтных работ скважины произошел выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси. В результате пострадали девять человек», — отмечено в сообщении.

Медики госпитализировали всех пострадавших в центральную районную больницу города Мирный. В управлении ТАСС уточнили, что на месте взрыва горения нет. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на севере Москвы. Источник «360» сообщил, в результате в квартире разрушились перекрытия между кухней и комнатой.