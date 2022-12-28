Происшествия 28 декабря 2022, 16:24 Девять человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Барнауле

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Столкновение маршрутного такси с трамваем произошло на пересечении двух улиц в центре Барнаула. В результате ДТП пострадали девять человек, сообщил ТАСС.

По данным RT, при столкновении пострадали двое несовершеннолетних детей, информации об их состоянии на данный момент нет.

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Отмечается, что за помощью медицинских работников обратились семь пассажиров маршрутного такси и один пассажир трамвая.

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