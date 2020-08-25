Девять человек получили огнестрельные ранения во время перестрелки в городе Сунжа в Ингушетии. Причиной столкновений стала межтейповая неприязнь.

«В Сунже произошла перестрелка на почте межтейповой неприязни, в результате пострадали девять человек», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Еще три человек пострадали во время драки между родственниками раненных.

Ранее появилось видео перестрелки силовиков с боевиками ИГ* в Ингушетии. Кадры опубликовал Национальный антитеррористический комитет (НАК). Силовики ликвидировали бандитов, которые засели в доме. Сначала им предложили сдаться властям и сложить оружие, но сторонники ИГ* отказались это сделать. Тогда стражи порядка открыли огонь и уничтожили боевиков. После в доме, который оккупировали бандиты, были обнаружены боеприпасы, пистолеты, автоматы, патроны к ним, взрывные устройства, которые планировали пустить в ход.

Ранения также получили два сотрудника спецназа. Им оказали медицинскую помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.