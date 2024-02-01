Происшествия 01 февраля 2024, 10:26 Девять человек пострадали при химической атаке в Лондоне Мать с двумя детьми госпитализировали после химической атаки в Лондоне Global Look Press

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Неизвестный мужчина в Лондоне бросил в прохожих неустановленное едкое вещество. В результате химической атаки пострадали девять человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию британской столицы.

Правоохранители уточнили, что трое пострадавших — это женщина и двое ее маленьких детей. В ведомстве не уточнили возраст госпитализированных.

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Еще три человека пострадали, когда пришли на помощь женщине. Прибывшие на вызов полицейские также оказались в числе тех, кому понадобилась медицинская помощь.

По данным силовиков, с места преступления убегал мужчина. Полиция задействовала все ресурсы для его задержания.

В начале январе в Токио вооруженная ножом женщина напала на прохожих. Колото-резаные раны получили четыре человека, их доставили в больницу. Силовики вскоре задержали подозреваемую.