Девять человек получили травмы после столкновения автобусов в Анапе

Как рассказали в полиции, сообщение об аварии поступило в дежурную часть около полудня.

«Оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города-курорта Анапы», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ выскочил на встречку и врезался в автобус Isuzu. Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил ТАСС, что все пострадавшие находятся в реанимации. В МЧС уточнили, что детей среди раненых нет. Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства ДТП.