26 ноября 2020, 15:20
Девять человек получили травмы после столкновения автобусов в Анапе
Два пассажирских автобуса не поделили дорогу в Анапе и влетели друг в друга. В ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на краевой главк МВД.
Как рассказали в полиции, сообщение об аварии поступило в дежурную часть около полудня.
«Оба водителя и семь пассажиров автобусов получили телесные повреждения и были доставлены в ГБУЗ города-курорта Анапы», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ выскочил на встречку и врезался в автобус Isuzu. Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил ТАСС, что все пострадавшие находятся в реанимации. В МЧС уточнили, что детей среди раненых нет. Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства ДТП.