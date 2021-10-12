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    12 октября 2021, 18:12

    Девять человек погибли во время тайфуна на Филиппинах

    Inquirer: тайфун Maring пришел на Филиппины

    Дарья Морозова

    Девять человек погибли во время тайфуна Maring на Филиппинах. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Inquirer.

    Тайфун спровоцировал сильное наводнение на Филиппинах. Многим местным жителям пришлось укрываться на крышах домов. Спасатели уже начали эвакуацию.

    По данным издания, несколько человек погибли в результате оползня, еще несколько утонули. Также 11 человек пропали без вести.