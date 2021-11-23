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    23 ноября 2021, 18:24

    Девять человек погибли во время пожара в доме престарелых в Болгарии

    Спасатели эвакуировали из дома престарелых 48 человек

    Оксана Лавнюженко

    В болгарском городе Варна в результате пожара в доме престарелых погибли девять человек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.

    Девять человек погибли во время пожара в доме престарелых в Болгарии

    По предварительным данным, прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из здания 48 человек. Девять человек спасти не удалось, сообщило ИА НСН.

    О том, все ли погибшие являются постояльцами дома престарелых, не сообщается. Также неизвестны причины возгорания.