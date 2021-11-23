Девять человек погибли во время пожара в доме престарелых в Болгарии

В болгарском городе Варна в результате пожара в доме престарелых погибли девять человек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.

По предварительным данным, прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из здания 48 человек. Девять человек спасти не удалось, сообщило ИА НСН.

О том, все ли погибшие являются постояльцами дома престарелых, не сообщается. Также неизвестны причины возгорания.