Девять человек погибли в ДТП в Индии

Автобус и авторикша столкнулись в Индии. Девять человек стали жертвами аварии, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал NDTV.

В полиции предположили, что в дальнейшем погибших может оказаться больше. По их данным, в мотоцикле находились более десятка человек.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования из-за произошедшего. Также он объявил, что семьи жертв получат компенсацию в 200 тысяч индийских рупий (более 2,5 тысячи долларов), а пострадавшие — 50 тысяч индийских рупий (более 600 долларов) пострадавшим.