Происшествия 26 апреля 2023, 12:33 Девять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика в Пакистане

Читать 360tv в

Столкновение пассажирского автобуса и грузовой фуры произошло в провинции Синд в Пакистане. В аварии погибли девять человек, сообщил телеканал Geo TV.

По предварительным данным, после лобового столкновения водитель большегруза скрылся с места ДТП, его личность пока не установлена.

Реклама

Как сообщил сайт «Политика сегодня», от полученных травм скончались девять пассажиров автобуса, специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.