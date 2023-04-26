26 апреля 2023, 12:33
Девять человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика в Пакистане
Столкновение пассажирского автобуса и грузовой фуры произошло в провинции Синд в Пакистане. В аварии погибли девять человек, сообщил телеканал Geo TV.
По предварительным данным, после лобового столкновения водитель большегруза скрылся с места ДТП, его личность пока не установлена.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», от полученных травм скончались девять пассажиров автобуса, специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.
ДТП
Пакистан
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