Происшествия 21 мая 2023, 11:18 Девять человек погибли в давке на стадионе «Кускатлан» во время игры команд «Альянса» и ФАС Associated Press: девять человек погибли в давке на сальвадорском стадионе «Кускатлан» Pxhere

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Минимум девять человек погибли на сальвадорском футбольном стадионе «Кускатлан» во время матча «Альянса» и ФАС. Об этом сообщило международное агентство информации Associated Press.

«Еще десятки получили ранения, когда футбольные болельщики в панике пробили одни из ворот на четвертьфинальном матче сальвадорской лиги», — написало СМИ.

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Двое пострадавших, которых доставили в больницы, находятся в критическом состоянии.

Среди погибших — семь мужчин и две женщины. Помощь оказали 500 людям, более 100 госпитализировали, сказал представитель группы первой помощи Rescue Commandos Карлос Фуэнтес.

Давку во время игры спровоцировали фанаты, которые пытались попасть на трибуну с фальшивыми билетами. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Матч приостановили ​​​​примерно на 16-й минуте. Федерация футбола Сальвадора выразила поддержку семьям погибших.

Комиссар Национальной гражданской полиции Маурисио Арриса Чикас заявил, что проведет уголовное расследование совместно с Генеральной прокуратурой. Проверка коснется и продажи билетов.

Ранее «360» публиковал кадры с места гибели более чем 80 человек из-за давки в Йемене. Происшествие было в школе во время раздачи благотворительных пожертвований.