Девять человек погибли в Австрии за три дня из-за схода лавин

За прошедшие три дня в Австрии из-за сильного снегопада, сменившегося резким потеплением, сошло свыше 100 лавин. Опасные погодные условия привели к гибели девяти человек.

Как сообщает newizv.ru, большая часть лавин сошла на территории Западного Тироля, где только в пятницу, по данным спасательных служб, погибли пять человек.

Группу лыжников из Швеции смело с трассы возле Ишгля. Погибли четыре человека и гид. Спасся один лыжник, который и сумел вызвать помощь. Он был доставлен на вертолете в больницу. В Тироле катания не беговых лыжах закончился смертью супругов 60 и 61 года. Возле Инсбрука погиб 58-летний житель Австрии, еще четверо были ранены. В популярном туристическом регионе Форарльберг погиб 43-летний опытный лыжник. Еще пять человек оказались по лавиной, которая сошла в районе курорта Зельден, но их спасли.

В последние годы в Австрии жертвами лавин в среднем становится около двух десятков человек ежегодно. Но за последние два года это число снижается, поскольку пандемия сократила количество появляющихся на трассах лыжников.