Происшествия 10 января 2023, 18:02 Девять человек погибли при пожарах в новогодние каникулы в Курганской области

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При пожарах в новогодние праздники в Курганской области погибли девять человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Спасатели озвучили сразу три причины пожаров в период с 31 декабря по 8 января. Ими стали поджоги, неосторожное обращение с огнем и нарушения при эксплуатации электрооборудования.

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Отмечается, что по факту гибели людей при пожарах возбудили уголовные дела.

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