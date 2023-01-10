10 января 2023, 18:02
Девять человек погибли при пожарах в новогодние каникулы в Курганской области
При пожарах в новогодние праздники в Курганской области погибли девять человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели озвучили сразу три причины пожаров в период с 31 декабря по 8 января. Ими стали поджоги, неосторожное обращение с огнем и нарушения при эксплуатации электрооборудования.
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Отмечается, что по факту гибели людей при пожарах возбудили уголовные дела.
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Пожары
Курганская область
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