Девять человек погибли при крушении вертолета в Афганистане

Девять человек погибли при крушении вертолета Ми-17 в Афганистане, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Вертолет афганского спецназа разбился ночью 17 марта в округе Бехсуд в провинции Вардак. По информации представителей ведомства, жертвами крушения стали находившиеся на борту «девять представителей сил безопасности», написала газета «Аргументы и Факты». В настоящий момент специалисты выясняют причины и детали произошедшего.