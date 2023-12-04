Происшествия 04 декабря 2023, 13:37 Девять человек погибли на дорогах в Москве на прошлой неделе Девять человек погибли, 126 пострадали в ДТП в Москве на прошлой неделе Госавтоинспекция Москвы

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В Москве за прошлую неделю зарегистрировали 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли девять участников движения. Травмы получили 126 человек, в том числе 11 детей, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП стали наезды на пешеходов, а также аварии автомобилей. Кроме этого, Госавтоинспекция пресекла 398 фактов вождения в нетрезвом виде.

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Водителям порекомендовали быть осторожными, так как на дорогах гололед, а на улице метель, машину может занести, от чего пострадают другие участники движения и пешеходы.

Только за воскресенье два десятка транспортных средств столкнулись на Новорижском шоссе в Москве из-за снегопада. Пострадавших нет.