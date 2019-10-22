Девять человек отравились на нефтяном заводе в Оренбургской области

В понедельник вечером два работника ПАО «ОНОС» и семь рабочих подрядной организации отравились, подготавливая к ремонту установку гидроочистки дизельного топлива резервуара и установку металлических заглушек на территории завода.

Источник фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав сообщило, что два работника завода находятся в больнице в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.