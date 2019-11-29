Девять человек госпитализировали с отравлением из подмосковного хостела

Несколько человек забрали в больницу из подмосковного хостела в СНТ «Мамоновский овраг». Заместитель главы администрации Ленинского района Московской области Алексей Селезнев уточнил в беседе с «360» число пострадавших.

Плохо стало рабочим, которые монтировали газовое оборудование в Подольске. Все они — россияне, выходцы из Волгоградской и Ростовской областей, жили в хостеле.

«Отравились девять человек. Все доставлены в больницу. По результатам обследования двоих отпустили, семеро остались в больнице», — сказал Селезнев.

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По словам чиновника, вчера люди приехали после работы в гостиницу. Поели и легли спать. Около 23:00 некоторым стало плохо — появилось головокружение, тошнота, началась рвота.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, газовая служба и полицейские. Специалисты-газовки, подчеркнул замглавы районной администрации, утечек не обнаружили.

Селезнев добавил, что питаются рабочие в разных местах. Однако исключать версию с пищевым отравлением тоже пока не стали.

«Все живы. Ухудшений нет», — заключил чиновник. Точные причины случившегося предстоит выяснить экспертам. Проводится проверка.